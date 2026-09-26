CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है विपक्ष, कांग्रेस सांसद ने दिए संकेत

वहीं सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ न्यायिक जांच या SIT गठित करने की मांग वाली याचिका पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जिस तरह SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर भ्रम फैलाने और लोगों के मन में अविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहा है, वह पूरी तरह अनुचित है।