‘उनके गुनाह की सजा सिर्फ काला पानी’, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत का हमला

कांग्रेस सांसद ने अपने बयान में बीजेपी की ओर से जारी राज्य प्रभारियों की लिस्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक दिन पहले राज्य प्रभारियों की लिस्ट जारी की थी और वह उसमें ज्ञानेश कुमार का नाम तलाश रहे थे लेकिन उनका नाम वहां नहीं था। भगत ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त जिस पद पर रहे हैं उसमें बड़ी जिम्मेदारी होती है। उनके मुताबिक, कथित तौर पर पद की जिम्मेदारी का गलत इस्तेमाल किए जाने की स्थिति में ‘काला पानी’ उचित सजा है।