SIR विवाद पर 30 सितंबर को दिल्ली में INDIA ब्लॉक की बैठक, CEC ज्ञानेश कुमार पर आगे की रणनीति पर होगी चर्चा

रिपोर्ट के मुताबिक, इन आपत्तियों में वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म-6 में बदलाव, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने-हटाने और चुनावी डेटा के इस्तेमाल से जुड़े मुद्दे शामिल थे। हालांकि, चुनाव आयोग ने इन आपत्तियों को संस्थागत मतभेद का सबूत मानने से इनकार किया है। आयोग का कहना है कि बहु-सदस्यीय संवैधानिक संस्था के कामकाज में अलग-अलग राय, संचालन संबंधी सवाल, आंतरिक प्रतिक्रिया और प्रशासनिक सुझाव सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि SIR से जुड़े अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए।