यूपी चुनाव से पहले एनडीए में सीटों का गणित गरमाया

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अंदरखाने कवायद शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक सहयोगी दल स्थानीय सामाजिक समीकरणों के साथ 2024 लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को आधार बनाकर पिछली बार से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। भाजपा भी सहयोगियों की दावेदारी का सीट-दर-सीट आकलन कर रही है। इसके बाद औपचारिक बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा।