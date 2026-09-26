राष्ट्र गीत में जानबूझकर बाधा डालने पर है सजा का प्रावधान

जनवरी 2026 के गृहमंत्रालय के निर्देश के तहत यह सभी सरकारी कार्यक्रमों का हिस्सा बन गया। गृह मंत्रालय के इस निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हुई क्योंकि इसमें सजा का प्रावधान नहीं था। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) अधिनियम, 2026 का संशोधन सजा का प्रावधान करता है। हालांकि, शोर-शराबे में मुख्य कानूनी बात अक्सर छूट जाती है: 2026 का संशोधन किसी व्यक्ति के 'वंदे मातरम' न गाने के फैसले को अपराध नहीं मानता। संशोधित धारा 3 के तहत, दूसरों को इसे गाने से जानबूझकर रोकने या ऐसा करने में लगी सभा में बाधा डालने पर सजा का प्रावधान है। यह उस व्यक्ति पर लागू नहीं होता जो बस इसे गाने से इनकार कर देता है।

यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। यह याद रखना चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद मौखिक रूप से दोहराया था, कि 'बिजो इमैनुएल बनाम केरल राज्य' (1986) का मामला - जिसने धार्मिक आधार पर राष्ट्रगान न गाने वाले स्कूली बच्चों को सुरक्षा दी थी - अभी भी मान्य कानून है, और किसी भी ऐसे व्यक्ति को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर ऐसा करने से इनकार करता है।