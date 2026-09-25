दिल्ली के मॉडल टाउन में इमारत की ऊपरी मंजिल में लगी आग, 30 लोग सुरक्षित निकाले गए

आग लगने के बाद इमारत में मौजूद लोगों को तुरंत बाहर निकाल लिया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक करीब 30 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आसपास की कुछ इमारतों में रहने वाले लोगों को भी एहतियात के तौर पर बाहर कर दिया गया। राहत की बात यह रही कि आग के दौरान कोई भी व्यक्ति इमारत के अंदर फंसा नहीं था। अभी तक किसी के घायल होने की भी जानकारी नहीं मिली है।