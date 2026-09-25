बृजभूषण शरण सिंह की बरी होने की चुनौती, महिला पहलवानों ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका

यह मामला उस फैसले के खिलाफ अपील से जुड़ा है, जिसमें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 अगस्त 2026 को बृजभूषण शरण सिंह को छह महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी कर दिया था। अदालत ने मामले में अभियोजन की कहानी में कथित विसंगतियों और शिकायतकर्ताओं के बयानों में बदलाव को फैसले का आधार बनाया था। ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में शिकायतकर्ताओं के आरोपों में घटना के स्थान और वर्ष को लेकर बताए गए विरोधाभासों को अभियोजन के लिए महत्वपूर्ण माना था। अदालत ने यह भी सवाल उठाया था कि आरोपों के बावजूद शिकायतकर्ताओं ने बृजभूषण शरण सिंह के साथ कथित तौर पर लंबे समय तक सामान्य संबंध क्यों बनाए रखे।