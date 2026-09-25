राहुल गांधी के SIR वाले बयान पर BJP का पलटवार, केरल से निकला वो पुराना बयान जिसे लेकर घिरे कांग्रेस नेता

Kerala Assembly Election 2026: वोटर लिस्ट को लेकर चल रहा SIR का मुद्दा अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग का नया मैदान बन गया है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और SIR को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। इसके जवाब में बीजेपी नेता सीआर केसवन ने कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला के केरल चुनाव के समय दिए गए कथित बयान का हवाला दिया है। केसवन का कहना है कि जिस SIR को लेकर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, उसी प्रक्रिया को लेकर केरल में कांग्रेस नेता ने अलग बात कही थी।