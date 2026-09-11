‘चाय’ वाले तंज से गरमाई केरल की सियासत, UAPA केस के आरोपी एलन ने पिनाराई विजयन पर साधा निशाना

मामला यह है कि एलन और उनके दोस्त थाहा फजल को 2019 में पंथीरंकावु मामले में गिरफ्तार किया गया था। दोनों पर माओवादियों से संबंध रखने के आरोप लगे थे। दोनों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत केस दर्ज किया गया। इस गिरफ्तारी ने केरल की राजनीति में बड़ा विवाद पैदा किया था, क्योंकि दोनों को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी (CPI-M) का समर्थक माना जाता था। वामपंथी दल के कई लोगों ने भी यूएपीए लगाने के फैसले पर सवाल उठाए थे।