झारखंड में बड़ा एंटी-नक्सल ऑपरेशन, जंगल से 317 कारतूस और IED बरामद

तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों को कई तरह के हथियार मिले। इनमें दो .303 राइफल, एक देसी पिस्टल, एक INSAS 5.56 एमएम राइफल और एक SLR 7.62 एमएम राइफल शामिल है। इसके अलावा तीन SLR मैगजीन, चार INSAS मैगजीन और तीन .303 राइफल मैगजीन भी बरामद की गईं। 9 एमएम पिस्टल की दो मैगजीन भी मिली हैं।