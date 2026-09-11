1 अक्टूबर से लागू होगा ‘बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 2026’, जानिए क्या है इसका मतलब?

नए कानून की सबसे बड़ी खासियत बैंकिंग रिकॉर्ड की नई परिभाषा है। अब रिकॉर्ड केवल कागजी दस्तावेज नहीं होंगे। इनमें इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, वर्चुअल और क्लाउड-बेस्ड रिकॉर्ड भी शामिल होंगे। बैंक के बैकअप सिस्टम और डिजास्टर रिकवरी साइट पर सुरक्षित रिकॉर्ड भी इसके दायरे में आएंगे। यानी रिकॉर्ड जिस भी आधुनिक तकनीक के जरिए सुरक्षित रखा गया हो, उसे कानूनी तौर पर मान्यता मिल सकेगी। इससे बैंकिंग से जुड़े मामलों में डिजिटल रिकॉर्ड को सबूत के रूप में इस्तेमाल करना आसान होगा।