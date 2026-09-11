Bank Strike Today: देशभर में आज बैंक कर्मचारियों की हड़ताल, जानिए आपके कौन- से कामों पर पड़ सकता है असर और क्या हैं कर्मचारियों की मांगें

बैंक कर्मचारी लंबे समय से चाहते हैं कि सभी शनिवार को छुट्टी घोषित की जाए। यानी बैंकिंग व्यवस्था सोमवार से शुक्रवार तक पांच दिन चले। बैंक यूनियनों के मुताबिक मार्च 2024 में इस व्यवस्था को लेकर समझौता हुआ था। इसके तहत कर्मचारियों को सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना करीब 40 मिनट अतिरिक्त काम करना था, ताकि काम के घंटों में संतुलन बनाया जा सके। इसके बाद प्रस्ताव को मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया था। लेकिन यूनियनों का कहना है कि अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। यही बात अब कर्मचारियों के बीच नाराजगी बढ़ा रही है। उनका कहना है कि समझौते के बावजूद मामला आगे नहीं बढ़ा।