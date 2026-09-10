Mutual Fund Investment: सिर्फ 5 लाख के निवेश से भी बना सकते हैं 1 करोड़ का फंड, जानिए कैसे काम करती है कंपाउंडिंग

Power of Compounding: क्या आप सिर्फ 5 लाख रुपये के निवेश से 1 करोड़ रुपये का फंड बना सकते हैं? जवाब है- यह संभव है। यहां असली खेल निवेश की अवधि और कंपाउंडिंग का है। शुरुआत में आपकी बचत पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाती है, लेकिन जैसे-जैसे निवेश का आकार बढ़ता है, कमाई पर मिलने वाला रिटर्न भी तेजी से असर दिखाने लगता है। यही वजह है कि शुरुआती कुछ लाख रुपये जुटाना सबसे मुश्किल होता है। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, रिटर्न पर रिटर्न मिलने का चक्र एक बड़ा फंड तैयार कर देता है।