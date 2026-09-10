Sugar Price Today: फिर से लौटी चीनी की मिठास! रिटेल बाजारों में गिर गए भाव, जानिए आपके शहर में कीमतें

रिटेल मार्केट में बुधवार को चीनी की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई। चीनीमंडी के आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को दिल्ली में चीनी का भाव 1 रुपये घटकर 56 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया। कानपुर में भी चीनी का भाव 1 रुपये गिरकर 56 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया। इसके अलावा, रायपुर में कीमत 1 रुपये गिरकर 55 रुपये प्रति किलोग्राम, मुंबई में 1 रुपये गिरकर 55 रुपये प्रति किलोग्राम, रांची में 1 रुपये गिरकर 56 रुपये प्रति किलोग्राम, कोलकाता में 1 रुपये गिरकर 57 रुपये प्रति किलोग्राम, गुवाहाटी में बिना किसी बदलाव के साथ 58 रुपये प्रति किलोग्राम, हैदराबाद में 1 रुपया गिरकर 56 रुपये प्रति किलोग्राम और चेन्नई में चीनी 2 रुपये गिरकर 58 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई है।