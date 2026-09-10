10 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

Sugar Price Today: फिर से लौटी चीनी की मिठास! रिटेल बाजारों में गिर गए भाव, जानिए आपके शहर में कीमतें

Sugar Rate Today: चीनी की रिटेल कीमतों में गिरावट दर्ज हुई है। दिल्ली और कानपुर में चीनी का खुदरा भाव गिरकर 56 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया है। वहीं, मुंबई में चीनी का भाव 55 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Sep 10, 2026

Sugar prices drop in retail market

चीनी की रिटेल कीमतों में गिरावट आई है। (PC: File Photo)

Sugar Price in Retail Market: फेस्टिव सीजन से पहले चीनी की रिटेल कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। सरकार द्वारा लागू किये गए उपायों से सप्लाई पर बना दबाव कुछ कम हुआ है। चीनी की एक्स-मिल कीमतों में आई गिरावट का असर रिटेल दुकानों पर दिखाई देने लगा है। घरेलू मार्केट में जल्दी ही चीनी की अतिरिक्त सप्लाई भी आ सकती है। श्री रेणुका शुगर्स ने एडवांस लाइसेंसिंग स्कीम के तहत तैयार करीब 2.5 लाख टन चीनी को घरेलू बाजार में बेचने की पेशकश की है। इससे आने वाले दिनों में सप्लाई का दबाव और कम हो सकता है।

रिटेल मार्केट में घटे चीनी के भाव

रिटेल मार्केट में बुधवार को चीनी की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई। चीनीमंडी के आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को दिल्ली में चीनी का भाव 1 रुपये घटकर 56 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया। कानपुर में भी चीनी का भाव 1 रुपये गिरकर 56 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया। इसके अलावा, रायपुर में कीमत 1 रुपये गिरकर 55 रुपये प्रति किलोग्राम, मुंबई में 1 रुपये गिरकर 55 रुपये प्रति किलोग्राम, रांची में 1 रुपये गिरकर 56 रुपये प्रति किलोग्राम, कोलकाता में 1 रुपये गिरकर 57 रुपये प्रति किलोग्राम, गुवाहाटी में बिना किसी बदलाव के साथ 58 रुपये प्रति किलोग्राम, हैदराबाद में 1 रुपया गिरकर 56 रुपये प्रति किलोग्राम और चेन्नई में चीनी 2 रुपये गिरकर 58 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई है।

शहरबुधवार का चीनी भाव (₹/किग्रा)बदलाव
दिल्ली₹56₹1 की गिरावट
कानपुर₹56₹1 की गिरावट
रायपुर₹55₹1 की गिरावट
मुंबई₹55₹1 की गिरावट
रांची₹56₹1 की गिरावट
कोलकाता₹57₹1 की गिरावट
गुवाहाटी₹58कोई बदलाव नहीं
हैदराबाद₹56₹1 की गिरावट
चेन्नई₹58₹2 की गिरावट

होलसेल मार्केट में क्या हैं चीनी के भाव

होलसेल मार्केट की बात करें, कुछ शहरों में कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो कुछ शहरों में कीमतों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में बुधवार को चीनी के थोक भाव बिना किसी बदलाव के साथ 5150 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। कानपुर में भी भाव बिना किसी बदलाव के 5200 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। इसके अलावा, रायपुर में भाव 4850 से बढ़कर 5150 रुपये, मुंबई में 4850 से बढ़कर 5100 रुपये, रांची में 5100 से बढ़कर 5300 रुपये, कोलकाता में 5200 से बढ़कर 5350 रुपये, गुवाहाटी में 5250 से बढ़कर 5400 रुपये, हैदराबाद में 4900 से बढ़कर 5250 रुपये और चेन्नई में कीमतें 5400 से बढ़कर 5600 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गईं।

मिल गेट पर क्या हैं चीनी के भाव

चीनीमंडी के आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को महाराष्ट्र सेंट्रल जोन में कोपरगांव मिल पर एम-30 ग्रेड चीनी की एक्स मिल प्राइस 5075 रुपये प्रति क्विंटल थी। इस मिल की S1 PP ग्रेड वाली चीनी की एक्स मिल प्राइस 4,960 रुपये और S/30 ग्रेड वाली चीनी की कीमत 4,925 रुपये प्रति क्विंटल थी। वहीं, महाराष्ट्र साउथ जोन में हमिदवाड़ा मिल पर एम-30 ग्रेड चीनी की एक्स-मिल प्राइस 4,950 रुपये प्रति क्विंटल रही।

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Sept 2026 10:13 am

Published on:

10 Sept 2026 10:12 am

Hindi News / Business / Sugar Price Today: फिर से लौटी चीनी की मिठास! रिटेल बाजारों में गिर गए भाव, जानिए आपके शहर में कीमतें

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Sugar Price: फेस्टिव सीजन से पहले चीनी की कीमतों पर लगाम की तैयारी, जल्द बाजार में आ सकती है 2.5 लाख टन अतिरिक्त सप्लाई

Sugar Price Today
कारोबार

Adani Group पुराना कर्ज चुकाने के लिए 2.5 अरब डॉलर का नया विदेशी लोन लेने की कर रहा तैयारी, जानिए क्या हो सकती है डील

Adani Group News
कारोबार

Share Market Fall: लगातार तीसरे दिन टूटा बाजार, सेंसेक्स 813 अंक लुढ़का, जानिए आज की गिरावट के 6 बड़े कारण

Why Share Market Down Today
कारोबार

Car Buying Tips: Salary के हिसाब से कितनी महंगी कार खरीदना सही? 50 हजार से 3 लाख रुपये तक की कमाई पर समझें बजट

Car Buying Tips
कारोबार

Wheels India के शेयर ने सिर्फ 6 दिन में 1 लाख के कर दिये डेढ़ लाख, क्या आगे भी जारी रहेगी तेजी? एक्सपर्ट से समझिए

Wheels India Share
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.