Wheels India के शेयर ने सिर्फ 6 दिन में 1 लाख के कर दिये डेढ़ लाख, क्या आगे भी जारी रहेगी तेजी? एक्सपर्ट से समझिए

च्वाइस ब्रोकिंग के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट हितेश टेलर के मुताबिक, व्हील्स इंडिया ने हाल में मजबूत तेजी दिखाई है। शेयर ने हायर हाई का ब्रेकआउट दिया है और फिलहाल सभी प्रमुख EMA के ऊपर कारोबार कर रहा है। चार्ट पर हायर हाई और हायर लो का पैटर्न भी बना हुआ है। टेलर के अनुसार, 2,270 रुपये के आसपास शेयर को पहला सपोर्ट मिल सकता है। इसके बाद 2,200 रुपये का स्तर अहम रहेगा। वहीं, ऊपर की तरफ 2,500 रुपये से 2,550 रुपये का जोन अगली बड़ी रुकावट बन सकता है। उनका मानना है कि मौजूदा तेजी के बाद थोड़ी गिरावट आ सकती है या कुछ समय तक शेयर एक दायरे में ट्रेड कर सकता है।