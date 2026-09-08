Corporate Bonds में मिल सकता है FD से ज्यादा रिटर्न, लेकिन जोखिम का भी रखें ध्यान, पैसा लगाने से पहले जान लें ये 6 बातें

जब किसी कंपनी को कारोबार बढ़ाने या दूसरी जरूरतों के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो वह निवेशकों से पैसा उधार ले सकती है। इसके बदले कंपनी तय ब्याज देती है और एक निश्चित अवधि पूरी होने पर मूल रकम लौटाने का वादा करती है। इसी तरह के निवेश को कॉरपोरेट बॉन्ड कहा जाता है। बॉन्ड पर मिलने वाले ब्याज को कूपन कहा जाता है। यह एफडी से थोड़ा अलग है। एफडी में बैंक से मिलने वाली रकम और ब्याज की शर्तें तय होती हैं, जबकि कॉरपोरेट बॉन्ड शेयरों की तरह सेकेंडरी मार्केट में खरीदे और बेचे जा सकते हैं। यानी आप चाहें तो मैच्योरिटी से पहले बॉन्ड बेच सकते हैं। लेकिन यहां पेंच यह है कि जब आपको बेचने की जरूरत हो, उस समय खरीदार मिले ही, यह जरूरी नहीं है। बाजार में उतार-चढ़ाव के समय बॉन्ड किसी पोर्टफोलियो को कुछ स्थिरता देने में मदद कर सकते हैं।