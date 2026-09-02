Post Office MIS में जॉइंट अकाउंट खुलवाकर 5 साल तक हर महीने कमा सकते हैं 8,942 रुपये इनकम, जानिए कितना करना होगा इन्वेस्ट

पोस्ट ऑफिस एमआईएस में कोई भी भारतीय नागरिक इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें आपको एकमुश्त निवेश करना होता है। इसके बाद आपको हर महीने ब्याज आय मिलने लग जाती है। इस स्कीम की मैच्योरिटी अवधि 5 साल है। यानी 5 साल तक आपको हर महीने ब्याज आय मिलेगी। इस स्कीम में मैच्योरिटी अवधि को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। साथ ही अकाउंट को 1 साल पूरा होने से पहले बंद भी नहीं कराया जा सकता है। अगर खाता खुलाने के 3 साल होने पर या इससे पहले अकाउंट बंद कराते हैं, तो जमा के 2 फीसदी के बराबर रकम काट ली जाती है और शेष रकम निवेशक को दे दी जाती है। अगर खाता खुलने के 3 साल बाद और मैच्योरिटी से पहले इस अकाउंट को आप बंद कराते हैं, तो जमा रकम के 1 फीसदी के बराबर राशि काट ली जाती है और शेष रकम निवेशक को दे दी जाती है।