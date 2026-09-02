Sugar Price: चीनी की कीमतों ने मारी पलटी, फिर से बढ़ने लगे भाव, जानिए रिटेल और होलसेल बाजार में दाम

चीनीमंडी के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में मंगलवार को चीनी का भाव 1 रुपये बढ़कर 61 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। कानपुर में यह 2 रुपये बढ़कर 62 रुपये पर, रायपुर में 4 रुपये बढ़कर 62 रुपये प्रति किलो, मुंबई में 3 रुपये बढ़कर 61 रुपये प्रति किलो, रांची में 1 रुपये बढ़कर 61 रुपये प्रति किलो, कोलकाता में 1 रुपये बढ़कर 61 रुपये प्रति किलो, गुवाहाटी में 1 रुपये बढ़कर 62 रुपये प्रति किलो, हैदराबाद में 2 रुपये बढ़कर 61 रुपये प्रति किलो पर और चेन्नई में 1 रुपये बढ़कर 63 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया।