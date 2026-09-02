2 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

Gold Silver Price Today: अमेरिका-ईरान के बीच लड़ाई बढ़ी तो टूट गए सोने के भाव, चांदी 5000 रुपये गिरी, जानें आपके शहर में दाम

Gold Price Today: क्रूड ऑयल की कीमतें 95 डॉलर के पार पहुंच गई हैं। इससे यूएस फेड रेट हाइक को लेकर उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। यही कारण है कि सोने पर दबाव बन रहा है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Sep 02, 2026

Gold Rate Today

सोने की कीमतों में गिरावट आई है। (PC: AI)

Gold Rate Today 2nd September2026: सोने की कीमत में आज बुधवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू हाजिर और वायदा दोनों बाजारों में भाव लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे हैं। गुड रिटर्न्स के अनुसार, सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 2070 रुपये की गिरावट के साथ 1,52,170 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1900 रुपये की गिरावट के साथ 1,39,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 1550 रुपये गिरकर 1,14,170 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

बड़े शहरों में सोने के रेट

शहर24 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)22 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)18 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
चेन्नई₹1,52,020₹1,39,350₹1,17,200
मुंबई₹1,52,020₹1,39,350₹1,14,020
दिल्ली₹1,52,170₹1,39,500₹1,14,170
कोलकाता₹1,52,020₹1,39,350₹1,14,020
बेंगलुरु₹1,52,020₹1,39,350₹1,14,020
हैदराबाद₹1,52,020₹1,39,350₹1,14,020
केरल₹1,52,020₹1,39,350₹1,14,020
पुणे₹1,52,020₹1,39,350₹1,14,020
वडोदरा₹1,52,070₹1,39,400₹1,14,070
अहमदाबाद₹1,52,070₹1,39,400₹1,14,070
जयपुर₹1,52,170₹1,39,500₹1,14,170

चांदी की कीमतों में भी गिरावट

चांदी की घरेलू हाजिर कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, बुधवार सुबह दिल्ली में चांदी का भाव 5,000 रुपये की गिरावट के साथ 2,45,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

MCX पर सोने-चांदी के भाव

एमसीएक्स एक्सचेंज पर बुधवार सुबह सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। सुबह 10 बजकर 42 मिनट पर 5 अक्टूबर की डिलीवरी वाला सोना 1.09 फीसदी या 1647 रुपये की गिरावट के साथ 1,50,082 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 4 दिसंबर की डिलीवरी वाली चांदी का भाव इस समय 1.26 फीसदी या 2957 रुपये की गिरावट के साथ 2,32,484 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। ब्लूमबर्ग के अनुसार, कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.99 फीसदी या 43.40 डॉलर गिरकर 4353 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.54 फीसदी या 23.55 डॉलर की गिरावट के साथ 4,305.27 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी का वैश्विक भाव

सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली। कॉमेक्स पर चांदी 1.61 फीसदी या 1.05 डॉलर की गिरावट के साथ 64.32 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 0.62 फीसदी या 0.40 डॉलर की गिरावट के साथ 63.68 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।

क्यों गिरे सोने के भाव?

केडिया एडवाइजरी के एमडी अजय केडिया ने बताया की सोने की कीमतों आई इस गिरावट की बड़ी वजह अमेरिका ईरान युद्ध के चलते कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी है। अमेरिका और ईरान के बीच मंगलवार रात काफी हमले हुए हैं। यह पिछले कई हफ्तों का सबसे बड़ा संघर्ष था। इससे ब्रेंट क्रूड की कीमत 95 डॉलर के पार चली गई है। इससे सितंबर में रेट हाइक की उम्मीदें और मजबूत हुई हैं। उच्च ब्याज दरें डॉलर और बॉन्ड यील्ड जैसे एसेट्स को आकर्षक बनाती हैं और सोने जैसे बिना ब्याज वाले एसेट्स पर दबाव बनता है। यही कारण है कि सोने की कीमतों में गिरावट आई है।

PM Modi ने एक बार फिर लोगों को Gold न खरीदने की सलाह दी, विदेश में शादी न करने की भी अपील की, जारी किया वीडियो मैसेज

ये भी पढ़ें
PM Modi News

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Sept 2026 11:51 am

Published on:

02 Sept 2026 11:48 am

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: अमेरिका-ईरान के बीच लड़ाई बढ़ी तो टूट गए सोने के भाव, चांदी 5000 रुपये गिरी, जानें आपके शहर में दाम

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Iran-US के बीच हमले बढ़ने से टूटा शेयर बाजार, सेंसेक्स 700 पॉइंट गिरा, IT-Auto और रियल एस्टेट स्टॉक्स में बड़ी गिरावट

Stock Market Today
कारोबार

Ather Energy के शेयर ने इस साल कमाई के मामले में Tesla और BYD को भी पीछे छोड़ा, लिस्टिंग के बाद से अब तक दिया 440% रिटर्न

Ather Energy
कारोबार

Sugar Price: मिल गेट पर चीनी में आई बड़ी गिरावट तो फिर दुकानों पर क्यों नहीं हुई उतनी सस्ती? जानिए कब तक मिल सकती है राहत

Sugar Price Today
कारोबार

Kalyan Jewellers और PC Jewellers समेत कई ज्वैलरी स्टॉक्स 7% तक टूटे, सोने-चांदी की वायदा कीमतों में भी आई गिरावट

Kalyan Jewellers Share
कारोबार

CNG-PNG और LPG से लेकर दूध और कारें तक, आज से महंगी हो गई हैं ये 5 चीजें

LPG Price
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.