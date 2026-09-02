Gold Silver Price Today: अमेरिका-ईरान के बीच लड़ाई बढ़ी तो टूट गए सोने के भाव, चांदी 5000 रुपये गिरी, जानें आपके शहर में दाम

केडिया एडवाइजरी के एमडी अजय केडिया ने बताया की सोने की कीमतों आई इस गिरावट की बड़ी वजह अमेरिका ईरान युद्ध के चलते कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी है। अमेरिका और ईरान के बीच मंगलवार रात काफी हमले हुए हैं। यह पिछले कई हफ्तों का सबसे बड़ा संघर्ष था। इससे ब्रेंट क्रूड की कीमत 95 डॉलर के पार चली गई है। इससे सितंबर में रेट हाइक की उम्मीदें और मजबूत हुई हैं। उच्च ब्याज दरें डॉलर और बॉन्ड यील्ड जैसे एसेट्स को आकर्षक बनाती हैं और सोने जैसे बिना ब्याज वाले एसेट्स पर दबाव बनता है। यही कारण है कि सोने की कीमतों में गिरावट आई है।