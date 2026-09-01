Ather Energy के शेयर ने इस साल कमाई के मामले में Tesla और BYD को भी पीछे छोड़ा, लिस्टिंग के बाद से अब तक दिया 440% रिटर्न

एथर की बढ़ती बाजार हिस्सेदारी के पीछे कंपनी के नए मॉडल और अपनी तकनीक पर पकड़ को अहम माना जा रहा है। कंपनी ने हाल ही में Konarc नाम का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश किया है। यह स्कूटर कंपनी द्वारा विकसित EV आर्किटेक्चर पर तैयार किया गया है और इसे बड़े यानी मास मार्केट को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कंपनी की रणनीति साफ है, ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचना और घरेलू प्रतिद्वंद्वी Ola Electric को कड़ी टक्कर देना। नोमुरा होल्डिंग्स के एनालिस्ट्स का मानना है कि Konarc जैसे नए मॉडल के जरिए एथर के लिए संभावित ग्राहक बाजार लगभग दोगुना हो सकता है।