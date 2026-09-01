PM Modi ने एक बार फिर लोगों को Gold न खरीदने की सलाह दी, विदेश में शादी न करने की भी अपील की, जारी किया वीडियो मैसेज

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक तरफ भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं देश के भीतर कुछ लोग निराशा के माहौल में रहकर हर तरफ झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने इसके लिए 'झूठ की गूंज' शब्द का इस्तेमाल किया। माना जा रहा है कि यह टिप्पणी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' अभियान पर तंज थी। राहुल गांधी का यह अभियान छात्रों से जुड़े मुद्दों, पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था जैसे विषयों को लेकर चलाया गया था। मोदी ने कहा कि देश ने इन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए 7.8 फीसदी की ग्रोथ हासिल की है। अब जरूरत इस रफ्तार को आगे भी बनाए रखने की है।