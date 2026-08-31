Sugar Price: चीनी की कीमतों आई तेजी, प्याज में मामूली गिरावट, जानिए क्या हैं सरसों और सूरजमुखी तेल के औसत रिटेल प्राइस

Onion Price: आने वाले दिनों में जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि और दशहरे समेत कई त्योहार आने वाले हैं। इस फेस्टिव सीजन में खाने-पीने की चीजों की महंगाई लोगों का बजट बिगाड़ रही है। एक तरह चीनी महंगी है, तो दूसरी तरफ प्याज रुला रहा है। खाने के तेलों के भाव भी बढ़े हुए हैं। चीनी की औसत रिटेल कीमत में रविवार को इजाफा हुआ है। वहीं, प्याज का औसत भाव 48 रुपये से ऊपर है। औसत भाव वह रेट होता है, जिस पर देश में सबसे अधिक सौदे होते हैं।