250 ग्राम के पैकेट में 12 ग्राम रैपर और 70 ग्राम नमीरोधी पुड़िया, 250 ग्राम के नाम पर 168 ग्राम बादाम!

ग्वालियर. त्योहारी सीजन में मिठास और खरीदारी के बीच मिलावट और कम तौल का खेल भी तेज होता नजर आ रहा है। दानाओली निवासी सतीश शर्मा ने किराना दुकान से 250 ग्राम बादाम का पैकेट खरीदा। घर पहुंचकर पैकेट खोला तो दावा 250 ग्राम का था, लेकिन बादाम महज 168 ग्राम निकले। यानी घोषित वजन से 82 ग्राम कम सामग्री थी। पैकेट को तौलने पर उसका रैपर करीब 12 ग्राम और अंदर रखी नमीरोधी पुड़िया का वजन करीब 70 ग्राम निकला। यानी पैकेट के वजन में बड़ी मात्रा ऐसी सामग्री की थी, जो खाने योग्य नहीं थी। हैरानी की बात यह भी रही कि पैकेट पर एमआरपी और निर्माण तारीख दर्ज नहीं थी। सिर्फ छह महीने में उपयोग करने की जानकारी लिखी थी। सतीश पैकेट लेकर दुकानदार के पास पहुंचे और उसे वापस कर दिया। सवाल यह है कि अगर एक ग्राहक की नजर इस गड़बड़ी पर पड़ गई तो ऐसे कितने पैकेट बाजार में बिक चुके होंगे?