Share Market: सेंसेक्स करीब 500 अंक टूटा, IT और मेटल शेयरों में बिकवाली, जानिए इस गिरावट के 5 बड़े कारण

भारतीय बाजार अकेला दबाव में नहीं है। सोमवार को एशिया के कई प्रमुख शेयर बाजारों में भी गिरावट देखने को मिली। जापान का निक्की करीब 2.1 फीसदी नीचे रहा, जबकि दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार में करीब 2.4 फीसदी की गिरावट आई। जापान को छोड़कर एशिया-प्रशांत क्षेत्र के शेयरों का MSCI इंडेक्स भी करीब 0.7 फीसदी कमजोर हुआ। अमेरिकी बाजार के वायदा कारोबार में भी कमजोरी के संकेत मिले। S&P 500 फ्यूचर्स करीब 0.3 फीसदी और Nasdaq फ्यूचर्स करीब 0.5 फीसदी नीचे थे। निवेशक अब नए सिरे से यह आंकलन कर रहे हैं कि अमेरिका-ईरान तनाव का तेल की कीमतों, महंगाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा।