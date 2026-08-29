Bank Holidays September 2026: सितंबर में देश के अलग-अलग जोन में कुल 14 दिन बंद रहेंगे बैंक, समय पर निपटा लें अपने जरूरी काम

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी UFBU ने पांच दिन की बैंकिंग व्यवस्था लागू करने और वरिष्ठ बैंक अधिकारियों के लिए सरकार की संशोधित परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI योजना वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन का फैसला किया है। UFBU के अनुसार, 11 सितंबर को एक दिन की देशव्यापी हड़ताल प्रस्तावित है। इसके बाद 28 से 30 सितंबर तक लगातार तीन दिन हड़ताल का ऐलान किया गया है। अब यहां तारीखों का खेल समझना जरूरी है। 26 सितंबर को महीने का चौथा शनिवार है और 27 सितंबर को रविवार है। इसके बाद 28, 29 और 30 सितंबर को प्रस्तावित हड़ताल है। यानी अगर हड़ताल वापस नहीं ली गई तो 26 से 30 सितंबर तक लगातार पांच दिन बैंक शाखाओं का सामान्य कामकाज प्रभावित हो सकता है।