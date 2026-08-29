29 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

Bank Holidays September 2026: सितंबर में देश के अलग-अलग जोन में कुल 14 दिन बंद रहेंगे बैंक, समय पर निपटा लें अपने जरूरी काम

Bank Strike September 2026: बैंकों की छुट्टियों के अलावा, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी UFBU ने 11 सितंबर और 28 से 30 सितंबर को हड़ताल की घोषणा भी की है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Aug 29, 2026

Bank Holidays September 2026

सितंबर मे बैंक हड़ताल भी प्रस्तावित है। (PC: AI)

September Bank Holiday List: अगर सितंबर महीने में बैंक ब्रांच जाकर कोई जरूरी काम निपटाना है, तो छुट्टियों की लिस्ट जरूर चेक कर लें। सितंबर 2026 में अलग-अलग जोन में बैंक कुल 14 दिन बंद रहने वाले हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इन तारीखों पर पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। RBI के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, छुट्टियां राज्य और स्थानीय त्योहारों के हिसाब से अलग-अलग होती हैं। इसके अलावा सितंबर में बैंक कर्मचारियों की प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल भी ग्राहकों की परेशानी बढ़ा सकती है। महीने के आखिर में तो लगातार पांच दिन बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की स्थिति बन रही है।

सितंबर में इन तारीखों को बंद रहेंगे बैंक

4 सितंबर 2026: 4 सितंबर को जन्माष्टमी या कृष्ण जयंती के कारण आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर में बैंक बंद रहेंगे।

6 सितंबर 2026: रविवार के चलते देशभर में बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहेगा।

11 सितंबर 2026: जयपुर में जयपुर नगर निगम क्षेत्र के चुनाव के कारण बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।

12 सितंबर 2026: दूसरे शनिवार के चलते देशभर में बैंकों की छुट्टी रहेगी।

13 सितंबर 2026: रविवार के चलते देशभर में बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहेगा।

14 सितंबर 2026 : गणेश चतुर्थी, वरसिद्धि विनायक व्रत, विनायकर चतुर्थी और हरतालिका के कारण आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना में बैंक बंद रहेंगे।

15 सितंबर 2026: गुजरात में संवत्सरी और ओडिशा में नुआखाई के कारण बैंकों की छुट्टी रहेगी। गोवा में गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन भी बैंक बंद रहेंगे।

20 सितंबर 2026: रविवार के चलते देशभर में बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहेगा।

21 सितंबर 2026: असम में श्रीमंत शंकरदेव जन्मोत्सव और केरल में श्री नारायण गुरु समाधि दिवस के कारण बैंक बंद रहेंगे।

22 सितंबर 2026: झारखंड में करमा पूजा के कारण बैंक बंद रहेंगे।

23 सितंबर 2026: जम्मू-कश्मीर में महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन के कारण बैंक बंद रहेंगे।

25 सितंबर 2026: सिक्किम में इंद्रजात्रा के कारण बैंकों की छुट्टी रहेगी।

26 सितंबर 2026: चौथे शनिवार के कारण देशभर में बैंक बंद रहेंगे।

27 सितंबर 2026: रविवार के कारण बैंक में साप्ताहिक अवकाश रहेगा।

सितंबर महीने में है बैंक हड़ताल

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी UFBU ने पांच दिन की बैंकिंग व्यवस्था लागू करने और वरिष्ठ बैंक अधिकारियों के लिए सरकार की संशोधित परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI योजना वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन का फैसला किया है। UFBU के अनुसार, 11 सितंबर को एक दिन की देशव्यापी हड़ताल प्रस्तावित है। इसके बाद 28 से 30 सितंबर तक लगातार तीन दिन हड़ताल का ऐलान किया गया है। अब यहां तारीखों का खेल समझना जरूरी है। 26 सितंबर को महीने का चौथा शनिवार है और 27 सितंबर को रविवार है। इसके बाद 28, 29 और 30 सितंबर को प्रस्तावित हड़ताल है। यानी अगर हड़ताल वापस नहीं ली गई तो 26 से 30 सितंबर तक लगातार पांच दिन बैंक शाखाओं का सामान्य कामकाज प्रभावित हो सकता है।

Subhash Chandra अब स्विट्जरलैंड में शुरू करेंगे नया काम, वीडियो में बताया अपना आगे का प्लान

ये भी पढ़ें
Subhash Chandra Switzerland

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Aug 2026 04:04 pm

Published on:

29 Aug 2026 04:04 pm

Hindi News / Business / Bank Holidays September 2026: सितंबर में देश के अलग-अलग जोन में कुल 14 दिन बंद रहेंगे बैंक, समय पर निपटा लें अपने जरूरी काम

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Changes from 1st September: LPG सिलेंडर और दूध की कीमतों से लेकर एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास तक, 1 सितंबर से लागू हो रहे ये बदलाव

Changes from 1st September
कारोबार

Subhash Chandra अब स्विट्जरलैंड में शुरू करेंगे नया काम, वीडियो में बताया अपना आगे का प्लान

Subhash Chandra Switzerland
कारोबार

Best Savings Scheme: बिना किसी रिस्क के 50,000 रुपये को 1 लाख बनाने में कितना लगेगा समय? जानिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स का रिटर्न

Scheme To Money Doubling
कारोबार

US Fed Rate Hike: अमेरिकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीदों से सोमवार को सोने और शेयर मार्केट में बड़े फेरबदल की आशंका, जानें एक्सपर्ट्स की राय

Gold Price Outlook
कारोबार

Food Inflation: एक साल में प्याज 70%, चीनी 38% और सूरजमुखी तेल 19% तक हुआ महंगा, जानिए कैसे बढ़ रहा रसोई का बजट

Food Inflation Data Analysis
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.