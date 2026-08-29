Changes from 1st September: LPG सिलेंडर और दूध की कीमतों से लेकर एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास तक, 1 सितंबर से लागू हो रहे ये बदलाव

जिन लोगों की कमाई बिजनेस या प्रोफेशन से होती है और जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 है। यह डेडलाइन असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए लागू है। ITR-3 और ITR-4 के तहत रिटर्न दाखिल करने वाले पात्र टैक्सपेयर्स को इस तारीख तक अपना ITR भर देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति तय समय तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है तो कुछ मामलों में बिलेटेड ITR दाखिल करने का मौका मिल सकता है। हालांकि, इसके लिए लागू नियमों के मुताबिक लेट फीस या दूसरे शुल्कों का भुगतान करना पड़ सकता है। यानी 1 सिसंबर से पहले आपको आईटीआर फाइल करनी होगी।