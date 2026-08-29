29 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

Changes from 1st September: LPG सिलेंडर और दूध की कीमतों से लेकर एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास तक, 1 सितंबर से लागू हो रहे ये बदलाव

1 September 2026 Rules: सितंबर 2026 में LPG ग्राहकों, दूध खरीदारों और विदेश यात्रा करने वालों से जुड़े कई अहम बदलाव होंगे। मुंबई में डेयरी फार्म से सप्लाई होने वाला भैंस का दूध महंगा हो जाएगा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Aug 29, 2026

Changes from 1st September

1 सितंबर से मुंबई में दूध महंगा हो रहा है। (PC: AI)

Milk Price Hike: सितंबर का महीना शुरू होने वाला है और इसके साथ ही कुछ ऐसे बदलाव भी आएंगे, जो आम आदमी की जेब पर असर डाल सकते हैं। टैक्स भरने वालों से लेकर LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले लोगों, मुंबई में दूध खरीदने वालों और विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों तक पर इसका असर पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि ये बदलाव कौन कौन-से हैं।

मुंबई में 1 सितंबर से महंगा होगा भैंस का दूध

मुंबई के लोगों की जेब पर सितंबर की शुरुआत से बोझ बढ़ सकता है। मुंबई मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने डेयरी फार्म या तबेले से सप्लाई होने वाले भैंस के ताजा दूध की थोक कीमत में 9 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इससे थोक कीमत 93 रुपये से बढ़कर 102 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। नई कीमत 1 सितंबर 2026 से लागू होगी और 28 फरवरी 2027 तक प्रभावी रहने की बात कही गई है।

दूध उत्पादकों का कहना है कि पशुओं की कीमत बढ़ने और चारा महंगा होने की वजह से उत्पादन लागत बढ़ी है। एसोसिएशन के मुताबिक, कई तरह के पशु आहार की कीमतों में 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि 9 रुपये की बढ़ोतरी थोक कीमत में हुई है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर ग्राहक को खुदरा बाजार में दूध 9 रुपये प्रति लीटर महंगा ही मिलेगा। अंतिम कीमत सप्लायर और दुकानदार के हिसाब से अलग हो सकती है।

विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए राहत

1 सितंबर से भारत से अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर प्रक्रिया थोड़ी आसान हो सकती है। विदेश जाने वाले यात्रियों को इमिग्रेशन काउंटर पर बोर्डिंग पास पर स्टांप लगवाने की जरूरत नहीं होगी। यात्री अपने मोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास दिखा सकेंगे या उसका प्रिंटआउट लेकर यात्रा कर सकेंगे। इस बदलाव का मकसद एयरपोर्ट पर प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना है।

LPG सिलेंडर की कीमतों पर रहेगी नजर

तेल कंपनियां घरेलू LPG की कीमतों की समय-समय पर समीक्षा करती हैं। आमतौर पर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें तय की जाती हैं। ऐसे में 1 सितंबर को पता लगेगा कि घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कितना बदलाव होता है। महीने की एक तारीख को एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF की कीमतों पर भी फैसला आ सकता है।

टैक्सपेयर्स के लिए 31 अगस्त की तारीख बेहद अहम

जिन लोगों की कमाई बिजनेस या प्रोफेशन से होती है और जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 है। यह डेडलाइन असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए लागू है। ITR-3 और ITR-4 के तहत रिटर्न दाखिल करने वाले पात्र टैक्सपेयर्स को इस तारीख तक अपना ITR भर देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति तय समय तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है तो कुछ मामलों में बिलेटेड ITR दाखिल करने का मौका मिल सकता है। हालांकि, इसके लिए लागू नियमों के मुताबिक लेट फीस या दूसरे शुल्कों का भुगतान करना पड़ सकता है। यानी 1 सिसंबर से पहले आपको आईटीआर फाइल करनी होगी।

Subhash Chandra अब स्विट्जरलैंड में शुरू करेंगे नया काम, वीडियो में बताया अपना आगे का प्लान

ये भी पढ़ें
Subhash Chandra Switzerland

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Aug 2026 03:02 pm

Published on:

29 Aug 2026 02:58 pm

Hindi News / Business / Changes from 1st September: LPG सिलेंडर और दूध की कीमतों से लेकर एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास तक, 1 सितंबर से लागू हो रहे ये बदलाव

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Bank Holidays September 2026: सितंबर में देश के अलग-अलग जोन में कुल 14 दिन बंद रहेंगे बैंक, समय पर निपटा लें अपने जरूरी काम

Bank Holidays September 2026
कारोबार

Subhash Chandra अब स्विट्जरलैंड में शुरू करेंगे नया काम, वीडियो में बताया अपना आगे का प्लान

Subhash Chandra Switzerland
कारोबार

Best Savings Scheme: बिना किसी रिस्क के 50,000 रुपये को 1 लाख बनाने में कितना लगेगा समय? जानिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स का रिटर्न

Scheme To Money Doubling
कारोबार

US Fed Rate Hike: अमेरिकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीदों से सोमवार को सोने और शेयर मार्केट में बड़े फेरबदल की आशंका, जानें एक्सपर्ट्स की राय

Gold Price Outlook
कारोबार

Food Inflation: एक साल में प्याज 70%, चीनी 38% और सूरजमुखी तेल 19% तक हुआ महंगा, जानिए कैसे बढ़ रहा रसोई का बजट

Food Inflation Data Analysis
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.