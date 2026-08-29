Sugar Price: चीनी की कीमतों में आई गिरावट, रिटेल और होलसेल दोनों भाव टूटे, जानिए दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में दाम

Sugar Price Fall: चीनी की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 28 अगस्त को राखी के दिन भी बड़े शहरों में चीनी के भाव टूटे हैं। चीनी की रिटेल कीमतों में 3 रुपये प्रति किलो तक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, थोक मार्केट में चीनी की कीमतों में 400 रुपये प्रति क्विंटल तक की गिरावट आई है। हालांकि, दिल्ली और कानपुर में चीनी के थोक भाव नहीं बदले हैं। उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार, देश में चीनी का औसत रिटेल प्राइस शुक्रवार को 64.1 रुपये प्रति किलो रहा। यह गुरुवार के 64.33 रुपये किलोग्राम से कम है। औसत रिटेल प्राइस वह भाव होता है, जिस पर सबसे अधिक सौदे होते हैं।