Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में गिरावट, चांदी वायदा भी लुढ़की, अमेरिका से मिले एक संकेत के बाद आई बिकवाली

Gold Rate Today 31st August 2026: सोने की घरेलू और वैश्विक कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। घरेलू हाजिर और वायदा दोनों बाजारों में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा। गुड रिटर्न्स के अनुसार, सोमवार सुबह 9 बजकर 50 मिनट पर दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1470 रुपये की गिरावट के साथ 1,56,920 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1350 रुपये गिरकर 1,43,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 830 रुपये की गिरावट के साथ 1,18,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।