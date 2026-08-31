Subhash Chandra की मुश्किलें नहीं हो रहीं कम, 6.5 करोड़ के रिपेमेंट प्लान को बैंकों ने दी चुनौती, NCLAT करेगा सुनवाई

एचडीएफसी बैंक के पास कुल दावों का करीब 3.2 फीसदी हिस्सा है। बैंक ने पहले ही रिपेमेंट प्लान का विरोध किया था और एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार कर रहा था। केनरा बैंक भी एनसीएलटी जाने की बात कह चुका है। बैंक के पास करीब 1.60 फीसदी वोटिंग शेयर था और उसने रिपेमेंट प्लान का विरोध किया था। केनरा बैंक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि उसने फॉरेंसिक ऑडिट की मांग भी की थी। हालांकि, कम वोटिंग शेयर होने के कारण उसकी यह मांग स्वीकार नहीं की गई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UK) ने भी कहा है कि उसने इस प्लान को खारिज किया था और कहा था कि एनसीएलटी के फैसले को तुरंत NCLAT में चुनौती देगा। वहीं, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने कहा था कि वह दूसरे सरकारी वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर अपील दाखिल करेगी।