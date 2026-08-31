Gold-Silver Import Duty: क्या सोना-चांदी पर आयात शुल्क घटाने की तैयारी कर रही है सरकार?

Import Duty on Gold: सोने-चांदी पर बढ़ी हुई इंपोर्ट ड्यूटी सरकार की उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पायी है। आयात घटने के बजाय सोने की तस्करी और ग्रे मार्केट का कारोबार बढ़ने की शिकायतें सामने आने लगी हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के चेयरमैन राजेश रोकड़े के अनुसार, अब केंद्र सरकार इस पॉलिसी की समीक्षा कर सकती है और सोने-चांदी पर आयात शुल्क घटाने को लेकर बातचीत चल रही है। ईटी की एक रिपोर्ट में रोकड़े के हवाले से बताया गया कि सरकार के स्तर पर इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। हालांकि, अभी तक शुल्क में कटौती को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।