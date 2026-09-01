Kalyan Jewellers और PC Jewellers समेत कई ज्वैलरी स्टॉक्स 7% तक टूटे, सोने-चांदी की वायदा कीमतों में भी आई गिरावट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी एक वीडियो संदेश में लोगों से स्वदेशी चीजों को अपनाने और घरेलू खपत को बढ़ावा देने की बात कही थी। उन्होंने विदेश में घूमने और विदेश में शादी करने से बचने की अपील के साथ ही कहा कि अगर जरूरत नहीं है, तो सोना खरीदने से परहेज करना चाहिए। पीएम मोदी ने 'स्वदेशी' और 'वोकल फॉर लोकल' का मंत्र देते हुए लोगों से भारत में ही शादी करने को बढ़ावा देने की बात कही। उनका जोर इस बात पर था कि देश के भीतर होने वाला खर्च और खरीदारी भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद कर सकती है।