CNG-PNG और LPG से लेकर दूध और कारें तक, आज से महंगी हो गई हैं ये 5 चीजें

Changes from 1st September 2026: सितंबर का यह महीना कई चीजों में महंगाई लेकर आया है। महीने के पहले ही दिन 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर व 5 किलोग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। टाटा और हुंडई की कारें भी आज से महंगी हो गई हैं। एविएशन फ्यूल महंगा हो गया है। वहीं, मुंबई में महानगर गैस ने सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ा दिये हैं। मुंबई में तबेले वाला भैंस का दूध भी महंगा हो गया है।