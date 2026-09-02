Iran-US के बीच हमले बढ़ने से टूटा शेयर बाजार, सेंसेक्स 700 पॉइंट गिरा, IT-Auto और रियल एस्टेट स्टॉक्स में बड़ी गिरावट

IT Stocks Fall: भारतीय शेयर बाजार आज बुधवार को बड़ी गिरावट के साथ खुला और शुरुआती कारोबार में भी मंदी देखी गई। बीएसई सेंसेक्स आज 473 अंक की गिरावट के साथ 76,471.32 पर खुला। शुरुआती कारोबार में 9 बजकर 28 मिनट पर यह 0.87 फीसदी या 671 अंक की गिरावट के साथ 76,272 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। इस समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 29 शेयर लाल निशान पर और 1 शेयर हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.96 फीसदी या 227 अंक की गिरावट के साथ 23,831 पर ट्रेड करता दिखा।