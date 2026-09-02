“सुबह 5 बजे उठना कोई उपलब्धि नहीं है”, गुरुग्राम के इस उद्यमी ने छेड़ी नई बहस, बंटी दिखी यूजर्स की राय

हालांकि, कुछ लोगों ने इस तर्क को अधूरा बताया। उनका कहना था कि सुबह जल्दी उठने के अपने फायदे भी हैं। सुबह का समय शांत होता है और इस दौरान लोग एक्सरसाइज, पढ़ाई, मेडिटेशन या जरूरी काम बिना ज्यादा शोर-शराबे और रुकावट के कर सकते हैं। एक यूजर ने कहा कि रात 1 बजे सोकर सुबह 5 बजे उठना निश्चित तौर पर अनुशासन नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि जल्दी उठने का कोई फायदा नहीं है। सेना के जवानों, गुरुकुल के विद्यार्थियों, साधु-संतों और खिलाड़ियों में सुबह जल्दी उठने की परंपरा के पीछे अपनी वजहें रही हैं। उस यूजर के मुताबिक, असली समस्या जल्दी उठने में नहीं, बल्कि जल्दी उठने के लिए नींद से समझौता करने में है।