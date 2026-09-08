HFCL Share Price 8th September 2026: 6 महीने में 260% रिटर्न, क्या है शेयर में इस तेज उछाल की वजह? एक्सपर्ट ने बताया आगे क्या करें निवेशक

शेयर में जिस तरह की तेजी आई है, उसके बाद एक्सपर्ट भी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। ग्लोब कैपिटल मार्केट के एवीपी (रिसर्च) विपिन कुमार के मुताबिक, एचएफसीएल का शेयर पिछले करीब आठ महीनों में 60 रुपये से बढ़कर 252 रुपये के आसपास पहुंचा है। इस दौरान शेयर ने लगातार higher highs और higher lows लेवल बनाए हैं। साथ ही यह शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर बना हुआ है। उनका कहना है कि इतने तेज उछाल के बाद कुछ निवेशक मुनाफा वसूल सकते हैं। हालांकि, शेयर का चार्ट अभी भी मजबूत दिख रहा है। ऐसे में गिरावट आने पर खरीदारी की रणनीति अपनाई जा सकती है। उनके मुताबिक 230 रुपये से 210 रुपये का जोन शेयर के लिए संभावित खरीदारी का मौका हो सकता है।