Gold न खरीदने की PM Modi की अपील क्या कर गई काम? अगस्त में भारत ने 30% कम मंगाया सोना, देखिए कैसे तेजी से बदले आंकड़े

मई के बाद सोने के आयात में गिरावट जरूर आई है। मगर उससे पहले जनवरी और फरवरी में आयात में जबरदस्त बढ़ोतरी भी हुई थी। इसलिए केवल कुछ महीनों के आंकड़ों के आधार पर यह कहना जल्दबाजी होगी कि प्रधानमंत्री की अपील ने ही लोगों की सोना खरीदने की आदत बदल दी। अब असली परीक्षा सितंबर में होगी। अगर बुलियन इंडस्ट्री का अनुमान सही बैठता है और सोने का आयात करीब 15% घटता है, तो यह सरकार के लिए एक अहम संकेत होगा। इससे पता चलेगा कि महंगे सोने, बढ़ी हुई ड्यूटी और प्रधानमंत्री की अपील का मिलाजुला असर भारतीय ग्राहकों पर कितना पड़ा है।