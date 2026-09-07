ESDS Software Solution के शेयर ने सिर्फ 2 सेशंस में ढाई गुना किया IPO निवेशकों का पैसा, एक्सपर्ट से जानिए खरीदें, बेचें या होल्ड करें

शिवानी न्याति का कहना है कि जिस तेजी से शेयर चढ़ा है, उसे देखते हुए आने वाले समय में कुछ निवेशक मुनाफा वसूल सकते हैं। यानी शेयर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। आईपीओ में शेयर पाने वाले निवेशक मौजूदा स्तर पर कुछ हिस्से में मुनाफा बुक करने पर विचार कर सकते हैं। बाकी शेयरों के लिए करीब 650 रुपये से 680 रुपये का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। वहीं, जिन्हें आईपीओ में शेयर नहीं मिला, उनके लिए मौजूदा स्तर पर तेजी का पीछा करना जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे निवेशकों को शेयर में गिरावट का इंतजार करना बेहतर माना जा रहा है। न्याति के मुताबिक 600 रुपये से 650 रुपये के आसपास किसी पुलबैक के बाद नई एंट्री पर विचार किया जा सकता है।