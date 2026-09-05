IPO Next Week: Rentomojo समेत 11 कंपनियों के आईपीओ अगले हफ्ते जुटाएंगे 7,055 करोड़ रुपये, जानिए प्राइस बैंड और अन्य डिटेल्स

Upcoming IPO: अगर आप IPO में पैसा लगाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अगले हफ्ते बाजार में काफी हलचल रहने वाली है। एक के बाद एक कई कंपनियां अपना IPO लेकर आ रही हैं। कुल 11 आईपीओ बाजार में दस्तक देने वाले हैं। इन आईपीओ के जरिए कंपनियां करीब 7,054 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में हैं। खास बात यह है कि 9 सितंबर को एक साथ 6 आईपीओ खुलेंगे। इसके अलावा 8 सितंबर को तीन आईपीओ खुलेंगे। वहीं, 7 सितंबर और 10 सितंबर को एक-एक आईपीओ ओपन होगा। हालांकि, अगले हफ्ते कुछ और कंपनियों के आईपीओ की घोषणा भी हो सकती है।