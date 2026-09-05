Gold Price Outlook: इस हफ्ते करीब 3500 रुपये टूट गया सोना, चांदी में 5000 रुपये की गिरावट, जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

इस हफ्ते सोने में गिरावट आई है। (PC: AI)
Gold Price Prediction: सोने-चांदी की कीमतों में इस हफ्ते गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू और वायदा दोनों बाजारों में भाव नीचे आए हैं। गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड के रेट पिछले शनिवार, 29 अगस्त को 1,58,390 रुपये प्रति 10 ग्राम पर थे। इस सोने की कीमत आज शनिवार, 5 सितंबर को सुबह 11 बजे 1,54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई। इस तरह सोने की घरेलू हाजिर कीमत में एक हफ्ते में 3,440 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आ गई है।
सोने के साथ ही चांदी की घरेलू हाजिर कीमत में भी गिरावट दर्ज की गई है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, बीते शनिवार, 29 अगस्त को दिल्ली में चांदी का भाव 2,55,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर था। यह कीमत अब गिरकर 2,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इस तरह चांदी के घरेलू हाजिर भाव में इस हफ्ते 5000 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है।
सोने-चांदी की वायदा कीमतों में भी इस हफ्ते गिरावट आई है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर 5 अक्टूबर की डिलीवरी वाला सोना बीते हफ्ते 1,56,281 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। यह सोना इस हफ्ते 1,52,776 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है। इस तरह इस हफ्ते सोने की घरेलू वायदा कीमत में 3,505 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है।
सोने के साथ ही चांदी की घरेलू वायदा कीमतों में भी गिरावट आई है। एमसीएक्स पर 4 दिसंबर की डिलीवरी वाली चांदी बीते हफ्ते 2,42,444 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। यह चांदी इस हफ्ते 2,37,658 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। इस तरह चांदी की घरेलू वायदा कीमत में इस हफ्ते 4,786 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है।
सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार डॉ रवि सिंह के अनुसार, इस हफ्ते के पहले आधे हिस्से में मुनाफावसूली के चलते कीमतें अस्थिर रहीं। इसके बाद यूएस फेड से रेट हाइक की उम्मीदों के संकेत मिलने से सोने में तेज गिरावट दिखाई दी। उन्होंने कहा कि आगे सोना 1,52,500 रुपये से 1,57,500 रुपये की रेंज में ट्रेड कर सकता है। उन्होंने बताया कि यूएस फेड रेट आउटलुक, यूएस डॉलर और ट्रेजरी यील्ड, यूएस इकोनॉमिक डेटा, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, भूराजनीतिक तनाव और घरेलू डिमांड जैसे फैक्टर्स कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
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