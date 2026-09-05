Gold Price Outlook: इस हफ्ते करीब 3500 रुपये टूट गया सोना, चांदी में 5000 रुपये की गिरावट, जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार डॉ रवि सिंह के अनुसार, इस हफ्ते के पहले आधे हिस्से में मुनाफावसूली के चलते कीमतें अस्थिर रहीं। इसके बाद यूएस फेड से रेट हाइक की उम्मीदों के संकेत मिलने से सोने में तेज गिरावट दिखाई दी। उन्होंने कहा कि आगे सोना 1,52,500 रुपये से 1,57,500 रुपये की रेंज में ट्रेड कर सकता है। उन्होंने बताया कि यूएस फेड रेट आउटलुक, यूएस डॉलर और ट्रेजरी यील्ड, यूएस इकोनॉमिक डेटा, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, भूराजनीतिक तनाव और घरेलू डिमांड जैसे फैक्टर्स कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं।