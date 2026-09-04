फर्श पर गिरे टूटे नूडल्स से बना रहे थे स्नैक्स, WAI-WAI फैक्ट्री पर FSSAI की बड़ी कार्रवाई

वेयरहाउस के चार कमरों से करीब 5,000 कार्टन मिले। इनमें लेस, कुरकुरे, मैगी मसाला नूडल्स, थम्स-अप, लिम्का और नॉर मशरूम सूप जैसे कई लोकप्रिय प्रोडक्ट शामिल थे। महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा को लेकर हाल के दिनों में कई कार्रवाई हुई हैं। FDA चीफ तुकाराम मुंडे की अगुवाई में कई जगहों पर जांच की गई। नियमों के उल्लंघन के बाद डोमिनोज और पिज्जा हट के कुछ आउटलेट्स के लाइसेंस भी निलंबित किए गए थे। इन घटनाओं ने एक बार फिर पैकेज्ड फूड की क्वालिटी और हाइजीन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उपभोक्ताओं के लिए यह जानना जरूरी है कि उनके खाने की चीजें किस तरह तैयार और स्टोर की जा रही हैं।