IAS तुकाराम मुंडे की सफलता का राज: UPSC क्रैक करने पर माता-पिता ने दी थी खास सलाह, बोले- जितना हो सके लोगों का भला करना

IAS Tukaram Mundhe: सीनियर आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे अपने बेबाक और सख्त काम करने के तरीके की वजह से पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए हैं। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग (FDA) की जिम्मेदारी संभालने के बाद मिलावटखोरों और स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उनकी कार्रवाई की हर तरफ सराहना हो रही है। तुकाराम मुंढे की गिनती उन अधिकारियों में होती है, जो अपनी स्पष्ट और कड़े फैसले लेने वाली कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। वह खुद भी समय-समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर FDA की कार्रवाई की जानकारी देते हैं। इसके अलावा हाल के कुछ इंटरव्यू में वे अपने निजी जीवन और संघर्ष से जुड़े अनुभव भी साझा करते नजर आए हैं। ऐसे ही एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परीक्षा पास करने के बाद उनके माता-पिता की पहली प्रतिक्रिया क्या थी और उन्होंने बेटे को क्या सलाह दी थी।