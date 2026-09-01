1 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

1 सितंबर से बड़ा झटका! दूध से लेकर LPG और ऑटो-टैक्सी किराया तक, जानें मुंबई में क्या-क्या हुआ महंगा

Changes From 1 September 2026: आज 1 सितंबर से मुंबई में दूध, ऑटो-टैक्सी और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। जानें दूध, रिक्शा, टैक्सी और गैस सिलिंडर की नई कीमतें।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Sep 01, 2026

Mumbai Price Hike

1 सितंबर से बड़ा झटका! LPG, दूध और ऑटो-टैक्सी सब महंगे (AI Image)

New Rules September 2026: सितंबर महीने की शुरुआत आम लोगों के लिए महंगाई का झटका लेकर आई है। 1 सितंबर 2026 से देश और खासकर मुंबई में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। मुंबई में दूध के दाम बढ़ गए हैं, वहीं ऑटो और टैक्सी का सफर भी महंगा हो गया है। इसके अलावा 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलिंडर की कीमत में भी बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, घरेलू LPG सिलिंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

मुंबई में दूध हुआ महंगा, 93 से बढ़कर 102 रुपये लीटर

मुंबईकरों के लिए सितंबर की शुरुआत दूध की बढ़ी कीमतों के साथ हुई है। डेयरी में मिलने वाले दूध की कीमत 9 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गई है। अब तक 93 रुपये लीटर मिलने वाला दूध 102 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इस बढ़ोतरी का असर खुदरा बाजार में भी होगा। ग्राहकों को कुछ जगहों पर दूध के लिए करीब 110 रुपये प्रति लीटर तक चुकाने पड़ सकते हैं। त्योहारी सीजन की शुरुआत के बीच दूध की कीमत बढ़ने से घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

मुंबई में ऑटो-टैक्सी का सफर भी महंगा

मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में ऑटो और टैक्सी के नए किराये भी 1 सितंबर से लागू हो गए हैं। नए टैरिफ के मुताबिक, ऑटो के किराये में 1 रुपये प्रति किलोमीटर और टैक्सी के किराये में 2 रुपये प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है।

पहले 1.5 किलोमीटर के सफर के लिए अब नए न्यूनतम किराये लागू होंगे। आज से शुरुआती 1.5 किमी की न्यूनतम दूरी के लिए ऑटो का भाड़ा 26 रुपये से बढ़कर 27 रुपये और टैक्सी का न्यूनतम भाड़ा 31 रुपये से बढ़कर 33 रुपये हो गया है।

30 नवंबर तक मीटर अपडेट करने की मोहलत

ऑटो और टैक्सी चालकों को मीटर में नए किराये के अनुसार बदलाव करने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। तब तक यात्रियों के लिए संशोधित टैरिफ कार्ड के आधार पर किराया लेने की व्यवस्था रहेगी।

इसका मतलब है कि आने वाले कुछ महीनों में यात्रियों को मीटर के बजाय संशोधित टैरिफ कार्ड के आधार पर किराये की गणना देखने को मिल सकती है।

कमर्शियल LPG सिलिंडर भी महंगा

सितंबर की शुरुआत में LPG की कीमतों में भी बदलाव किया गया है। मुंबई में 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलिंडर की कीमत 9.50 रुपये बढ़कर 2,701 रुपये हो गई है।

इसके अलावा 5 किलो के नॉन-डोमेस्टिक LPG रिफिल की कीमत में भी 2 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसकी कीमत 762 रुपये से बढ़कर 764 रुपये प्रति सिलिंडर हो गई है।

हालांकि, राहत की बात यह है कि घरेलू LPG सिलिंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मुंबई में घरेलू गैस सिलिंडर की कीमत फिलहाल 941.50 रुपये बनी हुई है।

त्योहारों से पहले बढ़ी महंगाई, बजट पर पड़ेगा असर

सितंबर से लागू इन बदलावों का असर सीधे आम लोगों के रोजमर्रा के खर्च पर पड़ सकता है। दूध की कीमत बढ़ने से घर का मासिक बजट प्रभावित होगा, जबकि ऑटो-टैक्सी किराये में बढ़ोतरी का असर रोजाना सफर करने वाले मुंबईकरों पर पड़ेगा। कमर्शियल LPG महंगा होने से होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे कारोबारी प्रतिष्ठानों की लागत पर भी असर पड़ सकता है, जिसका अप्रत्यक्ष प्रभाव ग्राहकों पर देखने को मिल सकता है।

Mumbai Milk Price Hike: मुंबई में महंगा हुआ तबेले का दूध, 1 सितंबर से 9 रुपये प्रति लीटर बढ़ेंगे दाम

ये भी पढ़ें
Mumbai Milk Price Hike

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Sept 2026 09:35 am

Published on:

01 Sept 2026 09:31 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / 1 सितंबर से बड़ा झटका! दूध से लेकर LPG और ऑटो-टैक्सी किराया तक, जानें मुंबई में क्या-क्या हुआ महंगा

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘राज’ फिल्म की भूतनी मालिनी शर्मा 22 साल बाद पर हुईं वायरल, अब वीडियो शेयर कर बोलीं- मुझे कॉल मत कीजिए

Raaz Actress Malini Sharma video share farmstay thanks you her fans
बॉलीवुड

पीएम मोदी की तस्वीर हटाने पर अमित ठाकरे पर FIR, बोले- कार्रवाई पर गर्व है; भाजपा ने कसा तंज

MNS Amit Thackeray FIR
मुंबई

‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ को लेकर मौनी रॉय का खुलासा, बताया रोड पर चलते-चलते मिला था रोल

Mouni Roy On how get role in kyunki Saas Bhi Kabhi Thi
बॉलीवुड

बादशाह ने अभिनेत्री ईशा रिखी संग तलाक किया कंफर्म , 5 महीने में टूटी दूसरी शादी

Badshah and Isha Rikhi confirm divorce after 5 month marriage
बॉलीवुड

रेस्टोरेंट में मिले चूहे तो मैनेजर ने बताया पालतू, IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे ने सुनाया हैरान करने वाला किस्सा

Tukaram Mundhe
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.