Mumbai Milk Price Hike: मुंबई में महंगा हुआ तबेले का दूध, 1 सितंबर से 9 रुपये प्रति लीटर बढ़ेंगे दाम

मुंबई में बड़ी संख्या में परिवार रोजाना दूध खरीदते हैं। ऐसे में भैंस के दूध की थोक कीमत में 9 रुपये की बढ़ोतरी का असर खुदरा बाजार में भी दिखाई देगा। दूध की कीमत बढ़ने के साथ-साथ चाय, मिठाई, डेयरी उत्पाद और दूध से तैयार होने वाली कई चीजों की लागत पर भी इसका असर पड़ सकता है। हालांकि एसोसिएशन का कहना है कि बढ़ती उत्पादन लागत को देखते हुए यह फैसला जरूरी हो गया था।