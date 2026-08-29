29 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

Mumbai Milk Price Hike: मुंबई में महंगा हुआ तबेले का दूध, 1 सितंबर से 9 रुपये प्रति लीटर बढ़ेंगे दाम

Mumbai Milk Price: मुंबई में तबेले के दूध की थोक कीमत रिकॉर्ड 9 रुपये बढ़ाकर 102 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। नई दर 1 सितंबर से लागू होगी।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Aug 29, 2026

Mumbai Milk Price Hike

मुंबई में 1 सितंबर से 9 रुपये प्रति लीटर महंगा होगा दूध, जानें नई दर (Patrika File Photo)

Milk Price Hike Mumbai: मुंबईकरों को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। भैंस के दूध की थोक कीमत में रिकॉर्ड 9 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। बॉम्बे मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने दूध का थोक भाव 93 रुपये से बढ़ाकर 102 रुपये प्रति लीटर करने का फैसला किया है। नई कीमतें 1 सितंबर 2026 से लागू होंगी।

दूध की थोक कीमत बढ़ने का सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ने वाला है। एसोसिएशन के मुताबिक, थोक दर में बढ़ोतरी के बाद खुदरा बाजार में दूध की कीमत भी बढ़ेगी। हालांकि, खुदरा कीमत कितनी बढ़ेगी, यह संबंधित विक्रेताओं और बाजार पर निर्भर करेगा।

9 रुपये की रिकॉर्ड बढ़ोतरी

बॉम्बे मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने दूध की कीमत बढ़ाने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति जताई। 9 रुपये प्रति लीटर की यह बढ़ोतरी हाल के वर्षों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी बताई जा रही है।

नई दर 1 सितंबर से लागू होने के बाद 28 फरवरी 2027 को इसकी समीक्षा की जाएगी। यानी फिलहाल बढ़ी हुई थोक दर अगले करीब छह महीने तक लागू रहेगी।

पशु आहार और चारे की बढ़ती कीमत बनी वजह

एसोसिएशन के अध्यक्ष सी.के. सिंह ने दूध के दाम बढ़ाने के फैसले की वजह बताते हुए कहा कि पशु आहार, चारा और दूध उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली अन्य जरूरी चीजों की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है।

उन्होंने बताया कि दूध देने वाले पशुओं से लेकर अनाज, तुअर और चना के आहार तथा मक्के तक की कीमतों में 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। घास और चारे की कीमतें भी काफी बढ़ गई हैं।

सीके सिंह के मुताबिक, उत्पादन लागत लगातार बढ़ने के कारण पुरानी कीमत पर दूध बेचना अब व्यावहारिक नहीं रह गया है।

दूध के दाम बढ़ने से बढ़ेगा घरेलू बजट

मुंबई में बड़ी संख्या में परिवार रोजाना दूध खरीदते हैं। ऐसे में भैंस के दूध की थोक कीमत में 9 रुपये की बढ़ोतरी का असर खुदरा बाजार में भी दिखाई देगा। दूध की कीमत बढ़ने के साथ-साथ चाय, मिठाई, डेयरी उत्पाद और दूध से तैयार होने वाली कई चीजों की लागत पर भी इसका असर पड़ सकता है। हालांकि एसोसिएशन का कहना है कि बढ़ती उत्पादन लागत को देखते हुए यह फैसला जरूरी हो गया था।

मुंबई में बढ़ेगा ऑटो-टैक्सी का किराया

वहीं, 1 सितंबर से ऑटो-रिक्शा के न्यूनतम किराये में एक रुपया और टैक्सी के किराये में दो रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद मुंबई महानगर (MMR) ऑटो-रिक्शा का न्यूनतम किराया 26 रुपये से बढ़कर 27 रुपये हो जाएगा, जबकि पहले 1.5 किमी के लिए टैक्सी का न्यूनतम किराया 31 रुपये से बढ़कर 33 रुपये हो जाएगा।

Onion Price: नासिक से दिल्ली पहुंच रही ‘कांदा एक्सप्रेस’, सीएम रेखा गुप्ता ने दिए स्पेशल एक्शन प्लान के निर्देश 

ये भी पढ़ें
Nashik to Delhi Kanda Express

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Aug 2026 09:13 am

Published on:

29 Aug 2026 09:08 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Mumbai Milk Price Hike: मुंबई में महंगा हुआ तबेले का दूध, 1 सितंबर से 9 रुपये प्रति लीटर बढ़ेंगे दाम

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

मराठा आरक्षण के लिए मनोज जरांगे का 11वां आमरण अनशन, पुलिस ने दिया नोटिस; बोले- सीएम आवास के सामने करूंगा आंदोलन

Manoj Jarange Maratha Andolan
मुंबई

‘अपनी औकात में रहो’ India’s Got Latent 2 में ओरी ने समय रैना को दी धमकी, शेरोन वर्मा ने लूटी महफिल

Orry Warns Samay Raina
OTT

‘हनुमान अंश’ का बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार! 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने कमाए 12 करोड़ रुपये, बनी बॉक्स ऑफिस हिट

Hanuman Ansh Box Office Collection
मनोरंजन

‘संस्कृति और परंपरा का अपमान’, कृति सेनन के बाद सेलिना जेटली ट्रोल, रक्षाबंधन पर डीप-नेक ब्लाउज पहनने पर भड़के यूजर्स

Celina Jaitly Raksha Bandhan
बॉलीवुड

‘बड़ा स्टार है तो क्या, विवादित सीन तो काटने चाहिए’, एक्स बीजेपी नेता ने यश की ‘Toxic’ को लेकर CBFC पर उठाए सवाल

K Annamalai on Toxic CBFC Certification
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.