Onion Price: नासिक से दिल्ली पहुंच रही ‘कांदा एक्सप्रेस’, सीएम रेखा गुप्ता ने दिए स्पेशल एक्शन प्लान के निर्देश 

OnionExpress Nashik to Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में प्याज की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। नासिक से पहली 'कांदा एक्सप्रेस' (Kanda Express) गुरुवार को दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने शहर में रोजाना प्याज की जरूरत का आकलन शुरू कर दिया है, ताकि कीमतों में तेजी आने की स्थिति में लोगों को राहत दी जा सके। वहीं, केंद्र सरकार ने एनसीसीएफ, नाफेड, केंद्रीय भंडार और अन्य खुदरा दुकानों के माध्यम से प्याज 35 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने लो योजना बनाई है।