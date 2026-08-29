मराठा आरक्षण के लिए मनोज जरांगे का 11वां आमरण अनशन, पुलिस ने दिया नोटिस; बोले- सीएम आवास के सामने करूंगा आंदोलन

मनोज जरांगे ने मराठा समाज को कुनबी प्रमाणपत्र देने और इससे जुड़ी प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने की मांग की है। उनकी प्रमुख मांगों में शिंदे समिति द्वारा खोजी गई 58 लाख कुनबी रिकॉर्ड के आधार पर प्रमाणपत्र और उनकी वैधता तत्काल देने की मांग शामिल है। इसके अलावा हैदराबाद गजट में दर्ज रिकॉर्ड के आधार पर मराठवाड़ा के मराठा समाज को कुनबी प्रमाणपत्र और वैधता प्रमाणपत्र देने की मांग की गई है। इसके अलावा जरांगे ने सातारा और कोल्हापुर गजट के संबंध में शासनादेश जारी करने, औंध और बॉम्बे गजट के आधार पर भी जीआर जारी करने, मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस लेने, मराठा समाज के लिए अलग कुनबी मंत्रालय बनाने की भी मांग की है।