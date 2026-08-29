29 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

मराठा आरक्षण के लिए मनोज जरांगे का 11वां आमरण अनशन, पुलिस ने दिया नोटिस; बोले- सीएम आवास के सामने करूंगा आंदोलन

Manoj Jarange Hunger Strike: मराठा आरक्षण के लिए मनोज जरांगे पाटील आज से अपने गांव अंतरवाली सराटी में 11वें आमरण अनशन की शुरुआत करेंगे।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Aug 29, 2026

Manoj Jarange Maratha Andolan

मनोज जरांगे आज से फिर अनशन पर बैठेंगे (Photo: IANS/File)

Maratha Reservation Andolan: मराठा आरक्षण के लिए कई वर्षों से संघर्ष कर रहे मनोज जरांगे पाटील आज एक बार फिर आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं। शनिवार से अंतरवाली सराटी में उनके 11वें आमरण अनशन की शुरुआत होगी। सुबह 10 बजे पत्रकार वार्ता करने के बाद जरांगे अनशन शुरू करेंगे। आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने शुक्रवार रात उन्हें कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आंदोलन के दौरान नियमों का पालन करने को लेकर नोटिस भी जारी किया है।

मनोज जरांगे के गांव अंतरवाली सराटी में आंदोलन के लिए बड़े मंडप की व्यवस्था की गई है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जरांगे पाटील ने साफ किया है कि आंदोलन की शुरुआत अंतरवाली सराटी से ही होगी, जबकि मुंबई जाने का फैसला बाद में लिया जाएगा।

क्या हैं मनोज जरांगे की प्रमुख मांगें?

मनोज जरांगे ने मराठा समाज को कुनबी प्रमाणपत्र देने और इससे जुड़ी प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने की मांग की है। उनकी प्रमुख मांगों में शिंदे समिति द्वारा खोजी गई 58 लाख कुनबी रिकॉर्ड के आधार पर प्रमाणपत्र और उनकी वैधता तत्काल देने की मांग शामिल है। इसके अलावा हैदराबाद गजट में दर्ज रिकॉर्ड के आधार पर मराठवाड़ा के मराठा समाज को कुनबी प्रमाणपत्र और वैधता प्रमाणपत्र देने की मांग की गई है। इसके अलावा जरांगे ने सातारा और कोल्हापुर गजट के संबंध में शासनादेश जारी करने, औंध और बॉम्बे गजट के आधार पर भी जीआर जारी करने, मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस लेने, मराठा समाज के लिए अलग कुनबी मंत्रालय बनाने की भी मांग की है।

राधाकृष्ण विखे पाटील पर बोला हमला

मनोज जरांगे ने भाजपा नेता व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विखे पाटील ने सभी जिलाधिकारियों, तहसीलदारों और जाति वैधता प्रमाणपत्र समितियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया था, ताकि प्रमाणपत्र जारी करने में आने वाली दिक्कतों को समझा जा सके। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उन्हें विखे पाटील से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बात सुनकर मराठा समाज का नुकसान कर रहे हैं।

बावनकुले और संजय शिरसाट पर भी आरोप

मराठा कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर कहा कि उन्होंने मराठा समाज को आरक्षण दिया है। हालांकि, उन्होंने राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट पर मराठा समाज का अहित करने का आरोप लगाया।

'वर्षा' के सामने आंदोलन की चेतावनी

मनोज जरांगे ने मुंबई में आंदोलन को लेकर भी बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल आंदोलन अंतरवाली सराटी में ही किया जाएगा और मुंबई जाने का फैसला बाद में लिया जाएगा। जरांगे ने कहा कि अगर मुंबई में आंदोलन करने की नौबत आती है तो इस बार आजाद मैदान के बजाय सीएम फडणवीस के सरकारी आवास 'वर्षा' के सामने अनशन किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Aug 2026 08:47 am

Published on:

29 Aug 2026 08:35 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मराठा आरक्षण के लिए मनोज जरांगे का 11वां आमरण अनशन, पुलिस ने दिया नोटिस; बोले- सीएम आवास के सामने करूंगा आंदोलन

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

Mumbai Milk Price Hike: मुंबई में महंगा हुआ तबेले का दूध, 1 सितंबर से 9 रुपये प्रति लीटर बढ़ेंगे दाम

Mumbai Milk Price Hike
मुंबई

‘अपनी औकात में रहो’ India’s Got Latent 2 में ओरी ने समय रैना को दी धमकी, शेरोन वर्मा ने लूटी महफिल

Orry Warns Samay Raina
OTT

‘हनुमान अंश’ का बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार! 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने कमाए 12 करोड़ रुपये, बनी बॉक्स ऑफिस हिट

Hanuman Ansh Box Office Collection
मनोरंजन

‘संस्कृति और परंपरा का अपमान’, कृति सेनन के बाद सेलिना जेटली ट्रोल, रक्षाबंधन पर डीप-नेक ब्लाउज पहनने पर भड़के यूजर्स

Celina Jaitly Raksha Bandhan
बॉलीवुड

‘बड़ा स्टार है तो क्या, विवादित सीन तो काटने चाहिए’, एक्स बीजेपी नेता ने यश की ‘Toxic’ को लेकर CBFC पर उठाए सवाल

K Annamalai on Toxic CBFC Certification
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.