पीएम मोदी की तस्वीर हटाने पर अमित ठाकरे पर FIR, बोले- कार्रवाई पर गर्व है; भाजपा ने कसा तंज

PM Modi photo Controversy: पुणे के शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने के आरोप में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के नेता अमित ठाकरे और उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया है। यह मामला सोमवार को चतुर्श्रृंगी पुलिस थाने में दर्ज किया गया। अमित ठाकरे मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बेटे हैं और पार्टी की छात्र इकाई के प्रमुख भी हैं।