’66 की शुगर 72 और फिर 80 कैसे हुई?’ अनशन के बीच मनोज जरांगे ने उठाए सवाल, डॉक्टरों ने दिया जवाब

जरांगे के मुताबिक, अनशन शुरू करने से पहले उनका ब्लड शुगर लेवल 94 था। इसके बाद जांच में यह घटकर 66 हो गया। लेकिन कुछ समय बाद हुई जांच में शुगर 72 और फिर 80 बताई गई। इसी को लेकर जरांगे ने सवाल किया कि जब ब्लड शुगर 66 तक गिर गया था तो बाद में यह 72 और फिर 80 कैसे हो गया? उन्होंने कहा कि उनकी सेहत से जुड़ी जांच में किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए और पूरी स्थिति साफ होनी चाहिए।