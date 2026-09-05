5 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

Subhash Chandra Case में हुई CBI की एंट्री, दर्ज की FIR, जानिए क्या है पूरा मामला

Subhash Chandra Insolvency: एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा के खिलाफ CBI ने LIC Housing Finance से जुड़े 1,322 करोड़ रुपये के कथित फ्रॉड मामले में FIR दर्ज की है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Sep 05, 2026

Subhash Chandra CBI FIR

सुभाष चंद्रा पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। (PC: AI)

Subhash Chandra CBI FIR: एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने उनके खिलाफ 1,322 करोड़ रुपये के कथित फ्रॉड मामले में FIR दर्ज की है। मामला LIC Housing Finance से जुड़ा है। इस मामले में सुभाष चंद्रा के अलावा तीन अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। सीबीआई की यह कार्रवाई ऐसे वक्त हुई है, जब सुभाष चंद्रा की व्यक्तिगत दिवालिया प्रक्रिया को लेकर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में पहले से ही विवाद चल रहा है। तीन दिन पहले ही चंद्रा ने उनकी व्यक्तिगत दिवालिया याचिका की सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय एनसीएलटी बेंच बनाए जाने का विरोध किया था।

6.25 करोड़ के रिपेमेंट प्लान पर रोक

दरअसल, एनसीएलटी में उनकी ओर से पेश किए गए रिपेमेंट प्लान को लेकर मामला काफी पेचीदा हो गया है। मंगलवार को पांच सदस्यीय स्पेशल बेंच ने इस प्लान को मंजूरी देने पर रोक लगा दी। बेंच का कहना था कि पहले दिए गए फैसले में स्पष्ट बहुमत नहीं था। इसके साथ ही सुभाष चंद्रा को किसी भी संपत्ति को बेचने या ट्रांसफर करने से भी रोक दिया गया है।

22,000 करोड़ के दावों के सामने सिर्फ 6.25 करोड़ का रिपेमेंट प्लान

इस पूरे विवाद की जड़ में सुभाष चंद्रा की व्यक्तिगत गारंटी से जुड़ा कर्ज है। पिछले सप्ताह एनसीएलटी के न्यायिक सदस्य निलेश शर्मा ने तीसरे सदस्य के तौर पर सुभाष चंद्रा की ओर से पेश रिपेमेंट प्लान को मंजूरी दी थी। यह प्लान IBC की धारा 114 के तहत पेश किया गया था। पहले एनसीएलटी के दो सदस्यों ने इस मामले में अलग-अलग राय दी थी। इसके बाद ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष ने निलेश शर्मा को तीसरे सदस्य के रूप में नियुक्त किया था।

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्ताव के तहत सुभाष चंद्रा को व्यक्तिगत गारंटर के तौर पर 6.25 करोड़ रुपये देने थे। इसके अलावा मुख्य कर्जदार कंपनियों की ओर से अलग से 1,494 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना था। इस प्रस्ताव को कर्जदाताओं के 80.8 फीसदी वोटिंग शेयर का समर्थन मिला था।

लेकिन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस समेत कुछ बड़े कर्जदाताओं ने इसका विरोध किया। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, केनरा बैंक, आरबीएल बैंक और यूनियन बैंक इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने वालों में शामिल थे।

एलआईसी हाउसिंह फाइनेंस ने जताई थी कड़ी आपत्ति

एलआईसी हाउसिंह फाइनेंस ने इस प्रस्ताव को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। कंपनी का कहना था कि स्वीकार किए गए दावों की रकम करीब 22,006 करोड़ रुपये है, जबकि प्रस्ताव में कर्जदाताओं को सुभाष चंद्रा की व्यक्तिगत गारंटी के बदले सिर्फ 6.25 करोड़ रुपये देने की बात कही गई है। कंपनी ने इस प्रस्ताव को अव्यावहारिक और गैरकानूनी तक बताया था। यही वजह है कि सुभाष चंद्रा की व्यक्तिगत दिवालिया प्रक्रिया पर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं।

India Forex Reserves: यूएस-ईरान युद्ध के बीच कैसे रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया भारत का खजाना? इस 1 फैसले से देश में आए अरबों डॉलर

ये भी पढ़ें
India Forex Reserves

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 Sept 2026 03:03 pm

Published on:

05 Sept 2026 02:59 pm

Hindi News / Business / Subhash Chandra Case में हुई CBI की एंट्री, दर्ज की FIR, जानिए क्या है पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Price Outlook: इस हफ्ते करीब 3500 रुपये टूट गया सोना, चांदी में 5000 रुपये की गिरावट, जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

Gold Rate Today
कारोबार

India Forex Reserves: यूएस-ईरान युद्ध के बीच कैसे रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया भारत का खजाना? इस 1 फैसले से देश में आए अरबों डॉलर

India Forex Reserves
कारोबार

Sugar Price: 15 दिन में 10 रुपये किलो सस्ती हो गई चीनी, जानिए बड़े शहरों में क्या रह गए हैं रिटेल और थोक भाव

Sugar Price in Delhi
कारोबार

फर्श पर गिरे टूटे नूडल्स से बना रहे थे स्नैक्स, WAI-WAI फैक्ट्री पर FSSAI की बड़ी कार्रवाई

Wai Wai Noodles FSSAI Action
कारोबार

‘7.8% ग्रोथ पर भी $100 अरब जैसी बदहाली’, GDP आंकड़ों पर दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा का तंज, बोले- भारत में घट रही ‘क्वालिटी ऑफ लाइफ’

Shankar Sharma, Shankar Sharma GDP, India GDP Growth 7.8%, India GDP Growth, Real Feel GDP, Shankar Sharma Real Feel GDP, India GDP Q1 FY27, India Economy,
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.