Subhash Chandra Case में हुई CBI की एंट्री, दर्ज की FIR, जानिए क्या है पूरा मामला

Subhash Chandra CBI FIR: एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने उनके खिलाफ 1,322 करोड़ रुपये के कथित फ्रॉड मामले में FIR दर्ज की है। मामला LIC Housing Finance से जुड़ा है। इस मामले में सुभाष चंद्रा के अलावा तीन अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। सीबीआई की यह कार्रवाई ऐसे वक्त हुई है, जब सुभाष चंद्रा की व्यक्तिगत दिवालिया प्रक्रिया को लेकर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में पहले से ही विवाद चल रहा है। तीन दिन पहले ही चंद्रा ने उनकी व्यक्तिगत दिवालिया याचिका की सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय एनसीएलटी बेंच बनाए जाने का विरोध किया था।