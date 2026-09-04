‘7.8% ग्रोथ पर भी $100 अरब जैसी बदहाली’, GDP आंकड़ों पर दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा का तंज, बोले- भारत में घट रही ‘क्वालिटी ऑफ लाइफ’

शंकर शर्मा ने भारत को करीब 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने कहा कि करीब 7 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ने के बावजूद लोगों की जीवन गुणवत्ता खराब होती दिखाई दे रही है। उनके मुताबिक, लोग तनाव में नजर आते हैं और शहरों में यातायात की स्थिति अव्यवस्थित दिखती है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के शहर और गांव कई जगह 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के बजाय 100 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था जैसे दिखाई देते हैं। इसी आधार पर उन्होंने भारत की रियल फील जीडीपी विकास दर सिर्फ 2-3 प्रतिशत बताई। यह कोई आधिकारिक आर्थिक आंकड़ा नहीं है बल्कि शंकर शर्मा की ओर से जमीनी हालात को देखने का उनका अपना नजरिया है।