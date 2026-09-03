GDP के आंकड़ों पर भिड़े सुभाष चंद्र गर्ग और गौरव वल्लभ, 6 लाख करोड़ रुपये के बदलाव पर उठे सवाल

गौरव वल्लभ ने अर्थव्यवस्था की मजबूती दिखाने के लिए कई आंकड़ों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि निजी खपत में 7.1 फीसदी, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में 11.9 फीसदी और रियल एक्सपोर्ट में 12 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की गई है। उधर गर्ग ने रोजगार के आंकड़ों को लेकर ज्यादा सावधानी बरतने की बात कही। उनका कहना था कि रोजगार में बढ़ोतरी का एक बड़ा हिस्सा फैमिली बिजनेस में बिना वेतन काम करने वाले लोगों और एग्रिकल्चर सेक्टर से जुड़ा है। ऐसे रोजगार को सीधे अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियों की वृद्धि नहीं माना जा सकता। उन्होंने पढ़े-लिखे युवाओं में बेरोजगारी और लेबर फोर्स से बाहर रहने वाले लोगों को लेकर भी चिंता जताई। गर्ग ने रोजगार की स्थिति को न पूरी तरह अच्छी बताया और न पूरी तरह खराब। उनके मुताबिक तस्वीर के दोनों पहलू हैं।